وليامز: البعثة الأممية تتواصل مع الدول الساعية لإنهاء الخلافات بليبيا

أكدت نائبة رئيس البعثة الأممية للشؤون السياسية “ستيفاني وليامز” اليوم الثلاثاء أن البعثة تتواصل مع الدول التي تسعى إلى أنهاء الخلافات في ليبيا، معربة عن تمنياتها بنجاح مؤتمر برلين.

وقالت وليامز خلال كلمتها بالاجتماع تقابلي بين الوزارات بحكومة الوفاق والبلديات برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن البعثة تباشر أعمالها من داخل مدينة طرابلس، مؤكدة أن البعثة تدعم الشعب الليبي وتراقب ما يحدث في جنوب طرابلس، مضيفة أن البعثة تدعم الحل السياسي بحسب إدارة التواصل بحكومة الوفاق.

من جانبه قال رئيس البعثة الأممية للشؤون الإنسانية في ليبيا “يعقوب الحلو”، إن البعثة قامت بعدة زيارات إلى عدة بلديات للوقوف على أوضاع النازحين، والظروف التي يمرون بها، مشيرا إلى أن البعثة لاحظ أن هناك مجهودات ذاتية على مستوى البلديات من تقديم خدمات وتوفير الأمن والسلامة لكل الذين يقطنون في المناطق التي تواجه ظروف صعبة خلال هذه الأزمة.

وأضاف ” الحلو” أن مسألة النزوح مازالت مستمرة بشكل يومي في طرابلس، معربا عن تمنياته بحث آليات لتدليل كل العقبات، وإيجاد الحلول التي تدعم مواجهة كل التحديات والظروف الصعبة التي يعاني منها النازحون.

وعقد بفندق بالعاصمة طرابلس اجتماع تقابلي بين الوزارات بحكومة الوفاق والبلديات برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبمشاركة النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق ووزراء الحكومة المعنيين مع عمداء البلديات المضيفة والمتضررة وجرى خلال اللقاء بحث طرق تعزيز وتحسين الاستجابة للنزوح الناجم عن اشتباكات طرابلس.

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