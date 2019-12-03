وزير خارجية مصر لـ«سلامة»: اتفاقية «السراج وأردوغان» عمقت الأزمة بليبيا

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة آخر التطورات الخاصة بالأزمة الليبية والجهود المبذولة نحو إنجاح “عملية برلين” لتأمين الحل السياسي واستعادة الاستقرار إلى البلاد.

وأكد وزير الخارجية المصري، في اتصال هاتفي مع «سلامة» دعم مصر الكامل للبعثة الأممية في ليبيا في مهمته والحرص على نجاحها، مشددا على أهمية الحيلولة دون إعاقة العملية السياسية في المرحلة القادمة بأي شكل من الأشكال من قبل أطراف على الساحة الليبية أو خارجها.

وأوضح «شكري» أن مذكرتي التفاهم اللذين وقعهما فايز السراج رئيس حكومة الوفاق رغم عدم امتلاكه للصلاحيات اللازمة مع تركيا إنما من شأنهما تعميق الخلاف بين الليبيين، ومن ثم تعطيل العملية السياسية، وذلك في وقت بدأ يتشكل توافق دولي حول كيفية مساعدة الليبيين على الخروج من الأزمة الحالية.

وفي نهاية الاتصال اتفق وزير الخارجية المصري سامح شكري مع المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة على تكثيف التواصل فيما بينهما وصولاً إلى إنهاء الأزمة الليبية تحقيقاً لمصالح الشعب الليبي.

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