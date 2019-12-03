شكري مخاطبا سلامة: اتفاقية السراج مع تركيا من شأنها تعميق الخلاف في ليبيا

القاهرة-العنوان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الاثنين، اتصالاً بالمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وذلك لبحث التطورات الخاصة بالأزمة الليبية.

كما تم خلال الاتصال وفقا للصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية بـ “فيسبوك” بحث الجهود المبذولة نحو إنجاح مؤتمر برلين لتأمين الحل السياسي لاستعادة الاستقرار على الساحة الليبية.

وأكد وزير الخارجية المصري دعم مصر الكامل لسلامة في مهمته والحرص على نجاحها، مشددا على أهمية الحيلولة دون إعاقة العملية السياسية في المرحلة القادمة بأي شكل من الأشكال من قبل أطراف على الساحة الليبية أو خارجها.

وأكد شكري على سبيل التحديد أن الاتفاقين اللذين وقعهما فائز السراج رغم عدم امتلاكه للصلاحيات اللازمة مع تركيا إنما من شأنهما تعميق الخلاف بين الليبيين، ومن ثم تعطيل العملية السياسية، وذلك في وقت بدأ يتشكل توافق دولي حول كيفية مساعدة الليبيين على الخروج من الأزمة الحالية.

وقد اتفق الجانبان على تكثيف التواصل فيما بينهما وصولاً إلى إنهاء الأزمة الليبية تحقيقاً لمصالح الشعب الليبي.