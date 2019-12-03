شكري للمجبري: هذه محددات الموقف المصري تجاه الأزمة الليبية

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري، وذلك لبحث آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسُبل دفع مسار تسوية الأزمة الليبية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، أن شكري تناول خلال اللقاء الذي عقد في القاهرة مُحددات الموقف المصري تجاه الأزمة الليبية مشددا على حرص مصر على الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي في السيطرة على موارده وتحقيق تطلعاته في بناء دولته، وذلك عبر التوصل لاتفاق شامل وقابل للتنفيذ يقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، بما يدعم استعادة سيطرة مؤسسات الدولة الوطنية في ليبيا، ويُساهم في محاربة التنظيمات الإرهابية وإنهاء فوضى الميليشيات في العاصمة طرابلس.

من جانبه ثمن المجبري الجهود المصرية المبذولة على صعيد إنهاء الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأطلع المجبري، شُكري على آخر تطورات الوضع على الساحة الليبية، لا سيما حالة الانقسام الحالية داخل المجلس الرئاسي والانتهاكات الأخيرة المُتعلقة بولاية رئيس المجلس بالمخالفة لاتفاق “الصُخيرات” السياسي.

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