اجتماع حول أصول الدولة الليبية بالخارج

عقدت لجنة متابعة الأحكام الصادرة ضد أصول الدولة الليبية بالخارج، اليوم الثلاثاء اجتماعها الثامن بديوان وزارة العدل.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العدل بحكومة الوفاق أن الاجتماع عقد برئاسة وزير العدل وحضور عدد من أعضاء اللجنة من وزارة المالية، وزارة الخارجية، مصرف ليبيا المركزي، إدارة القضايا وديوان المحاسبة ومستشاري وزير العدل.

وجرى خلال الاجتماع متابعة عدد من الدعاوى والأحكام الصادرة بالخارج وسبل التعامل معها بما يكفل الحفاظ على الأصول الليبية وقدمت إدارة القضايا ردودا على عدد من الاستفسارات التي تقدم بها أعضاء اللجنة.

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