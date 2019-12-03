السفير الأمريكي في اليونان: اتفاقية الوفاق وتركيا تهدد الاستقرار الإقليمي

أثينا-العنوان

قال السفير الأمريكي في اليونان “جيفري بيات” اليوم الثلاثاء، إن الاتفاقية الجديدة بين تركيا وحكومة الوفاق بشأن الحدود البحرية في البحر المتوسط ​​يمكن أن تهدد الاستقرار الإقليمي.

وفي حديثه إلى الصحفيين بعد إلقاء خطاب في القمة الاقتصادية اليونانية السنوية في أثينا، قال بيات “إنه في الوقت الذي لم تر فيه الولايات المتحدة بعد نص الاتفاقية، “نحن بالتأكيد نرى أن مثل هذه الخطوة تنتقص من حالة الاستقرار التي تضعها الولايات المتحدة وتسعى لتشجيعها”.

وأضاف بيات “نأمل أن يعود التركيز في أسرع وقت ممكن إلى بناء مجالات التعاون القائمة على القانون الدولي”.