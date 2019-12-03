الفاندي: مصلحة ليبيا أكبر من تركيا وردّنا عليها سيكون بعد يومين

أعلن رئيس مجلس أعيان ومشايخ قبائل ترهونة صالح الفاندي، أن المدينة ستنظم مؤتمرا كبيرا بعد يومين، يشارك فيه أعيان وشخصيات من المنطقة الغربية، للرد على تركيا وتدخلاتها في ليبيا، مؤكدا أن الليبيين على كلمة واحدة ويرفضون التدخل التركي وأي تدخل آخر في شؤونهم.

وأوضح الفاندي في كلمة له، أن المؤتمر سيكون بمثابة الرسالة للمجتمع الدولي، تفيد بأن الليبيين ضد أي تدخل خارجي في ليبيا، وأن الليبيين بكل مكوناتهم الاجتماعية والثقافية يؤكدون وحدة التراب الليبي.

وأشار رئيس مجلس أعيان ومشايخ قبائل ترهونة، إلى أن المصلحة العامة في ليبيا، أكبر من تركيا وغيرها، منوهاً في حديثه بأن المجلس الرئاسي لا يعرف كيفية التصرف في الملف الليبي.

وأكد الفاندي أن المنطقة الغربية بأكملها مع الجيش الوطني، وتؤيد القيادة العامة، لترسيخ الأمن في ليبيا.

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