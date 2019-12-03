اخبار ليبيا الان

الفاندي: مصلحة ليبيا أكبر من تركيا وردّنا عليها سيكون بعد يومين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن رئيس مجلس أعيان ومشايخ قبائل ترهونة صالح الفاندي، أن المدينة ستنظم مؤتمرا كبيرا بعد يومين، يشارك فيه أعيان وشخصيات من المنطقة الغربية، للرد على تركيا وتدخلاتها في ليبيا، مؤكدا أن الليبيين على كلمة واحدة ويرفضون التدخل التركي وأي تدخل آخر في شؤونهم.

وأوضح الفاندي في كلمة له، أن المؤتمر سيكون بمثابة الرسالة للمجتمع الدولي، تفيد بأن الليبيين ضد أي تدخل خارجي في ليبيا، وأن الليبيين بكل مكوناتهم الاجتماعية والثقافية يؤكدون وحدة التراب الليبي.

وأشار رئيس مجلس أعيان ومشايخ قبائل ترهونة، إلى أن المصلحة العامة في ليبيا، أكبر من تركيا وغيرها، منوهاً في حديثه بأن المجلس الرئاسي لا يعرف كيفية التصرف في الملف الليبي.

وأكد الفاندي أن المنطقة الغربية بأكملها مع الجيش الوطني، وتؤيد القيادة العامة، لترسيخ الأمن في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك