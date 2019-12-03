استكمال مشروع تحديث شبكة الكهرباء بمنطقة العرقوب التابعة للبريقة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط والمجلس البلدي البريقة عن استكمال مشروع تحديث شبكة الكهرباء في منطقة العرقوب التابعة لبلدية البريقة والذي أشرف على تنفيذه مكتب مشروعات المجلس البلدي بالبريقة والشركة العامة للكهرباء، وذلك بالتنسيق وتمويل إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن عدد المنازل المستفيدة من المشروع 331 منزلًا، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الخدمية الأخرى بالمنطقة، ومنها مكتب السجل المدني، ونادي العرقوب الرياضي، ومدرسة ابن النفيس الثانوية، ومركز العرقوب الصحي وغيرها من المرافق الحيوية.

وأوضحت المؤسسة أن هذه الخطوة تندرج في إطار التزام المؤسسة الوطنية للنفط بسياسة الجار الطيب، وحرصها المتواصل على دعم المناطق المجاورة لعملياتها.

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