الخارجية الروسية تدعو الوفاق وتركيا إلى تجنب التوتر في ليبيا والبحر المتوسط

The post روسيا تدعو الوفاق وتركيا للتهدئة appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية