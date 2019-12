الحكم المحلي والأمم المتحدة تستضيفان اجتماعًا حول النزوح في ليبيا

أخبار ليبيا24 استضافت وزارة الحكم المحلي والأمم المتحدة اليوم في طرابلس الاجتماع التشاوري للوزارات والبلديات بعنوان “الاستجابة الوطنية للنزوح في ليبيا”. ويهدف الاجتماع إلى مناقشة أفضل السبل لتعزيز وتحسين الاستجابة للنزوح الناجم عن النزاع الحالي وبحث سبل رفع جاهزية وتمكين البلديات المضيفة للاستجابة للنزوح.. ويسعى الاجتماع إلى مناقشة مستوى الاستجابة حتى الآن، والإنجازات والتحديات وسبل […]

