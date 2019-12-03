البرلمان اليوناني يدعو عقيلة صالح لزيارة أثينا

تلقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح دعوة من رئاسة البرلمان اليوناني لزيارة أثينا، لبحث تداعيات الاتفاقية التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول ترسيم الحدود البحرية.

وسيناقش الجانبان، أيضا تطورات الأوضاع لا سيما في ظل عمليات الجيش لتحرير طرابلس من المجموعات المسلحة، وتعزيز العلاقات بين البلدين. وتأتي الزيارة تزامنا مع إعطاء أثينا سفير المجلس الرئاسي فيها مهلة للكشف عن بنود الاتفاقية أو مغادرة البلاد.

وأعلنت اليونان بعد توقيع الاتفاقية، رفضها المطلق للاتفاق بين تركيا وحكومة السراج المتضمن أيضا محاولة إقامة منطقة اقتصادية خالصة بينهما.

وأكّد وزير خارجيتها عقب لقائه مع نظيره المصري، سامح شكري عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الاتفاق.

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