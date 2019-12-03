الوطني لمكافحة الأمراض يصدر النشرة الوبائية لشبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأسبوع 47

أخبار ليبيا24

أصدرت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض النشرة الوبائية الليبية لشبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأسبوع الـــ47 من الفترة 19 نوفمبر وحتى 24 نوفمبر .

وذكرت الإدارة خلال النشرة الوبائية أن الأسباب الرئيسية للمراضة هما الالتهابات التنفسية العليا والسفلى والاسهالات.

وبحسب النشرة الوبائية فإن عدد حالات ” اشتباه” ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي بلغت 17 حالة اشتباه , في حين بلغ عدد حالات الإصابة بالسحايا 6 حالات اشتباه , فضلا عن عدد 6 حالات اشتباه سعال ديكي.

وعن الأمراض المنقولة بالمياه, بيّنت الإدارة من خلال نشرتها الوبائية تسجيل 16 حالة اشتباه بمتلازمة يرقان، وعن الأمراض الجلدية تم تسجيل 489 حالة اشتباه بـ “الليشمانيا”.

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