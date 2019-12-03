شكري وسلامة يبحثان تأثير اتفاقي تركيا على الأزمة الليبية

بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، تطورات الأزمة الليبية، والجهود المبذولة لإنجاح مؤتمر برلين، لاستعادة الاستقرار على الساحة الليبية.

وحسب إيجاز للخارجية المصرية، فقد جدد شكري دعم مصر الكامل للمبعوث الأممي، مشددا على أهمية الحيلولة دون إعاقة العملية السياسية في المرحلة القادمة، من قبل الأطراف الليبية أو الخارجية.

كما أشار شكري إلى أن الاتفاقين اللذين وقعهما السراج مع تركيا، رغم عدم امتلاكه للصلاحيات، من شأنهما تعميق الخلاف بين الليبيين، وتعطيل العملية السياسية، في وقت يتشكل فيه توافق دولي حول مساعدة الليبيين على الخروج من أزمتهم.

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