العبيدي لـ”أخبار ليبيا24″ : مصلحة الجوازات تخصص الأحد المقبل يوم خاص بتصوير المعاقين

أخبار ليبيا24- خاص

قال معاون رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب العميد حمدي العبيدي اليوم الثلاثاء الأحد إن المصلحة تخصص الأحد المقبل يوم خاص بتصوير المعاقين بكل فروع الجوازات بليبيا.

وأضاف العبيدي في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن تخصيص يوم الأحد يأتي احتفاء باليوم العالمي للمعاقين الذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام.

وأوضح المعاون أن المصلحة تولي اهتماما خاصا بشريحة المعاقين وتم التنسيق مع رئيس المصلحة العميد جمعة غريبة أن يكون يوم الأحد القادم الموافق 8 ديسمبر يوم خاص بتصوير المعاقين بكل فروع وأقسام ومكاتب الجوازات والجنسية في ليبيا اهتماما من المصلحة بهذه الشريحة.

ودعا العبيدي المعوقين التوجه إلى فروع و مكاتب وأقسام الجوازات مصحوبين بإجراءاتهم للتصوير والحصول على جواز سفر، مؤكدًا أن المصلحة أصدرت تعليماتها للفروع باستقبال حالات الإعاقة.

وعرّفت منظّمة الصحّة العالميّة مُصطلح الإعاقة بأنّه يُشير إلى العجز، والتقيّد من جميع المشاركات والنشاطات، وبالتّالي فإنّ هذا العجز يُعدّ مشكلةً وظيفيّةً في هيكليّة جسم الإنسان، ممّا يجعله غير قادرٍ على القيام بالأعمال الأساسيّة التي يؤدّيها الإنسان السليم، وعُرّفت الإعاقة بأنّها انخفاض في إمكانيّة المُعاق في الحُصول على متطلّباته، وخاصّة العمل الذي يُناسبه ويتوافق مع قدراته.

ويُحتفل بيوم المعاق العالمي في اليوم الثالث من ديسمبر من كلّ عام ، وقد اعتُمد هذا اليوم للاحتفال به من قِبَل الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة، وذلك بموجب قرارٍ رقم ثلاثة على سبعة وأربعين، حيث ناشدت جميع الدول الأعضاء فيها للاحتفال من أجل العمل على زيادة دمج المعوقين في مجتمعهم.

وتبنّت الأمم المتّحدة منذ نشأتها موضوع كرامة الإنسان المتأصّلة، وما يتأتى عليه من مساواة، وحقوقٍ لجميع البشر دون استثناء، واعتبرتها أساساً للحريّة، وأيضاً للعدالة، إضافةً للسلام العالمي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24