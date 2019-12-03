اختتام دورة تدريبية حول دراسة أساليب إدارة المشاريع بنالوت

أختتمت في مركز التدريب ببلدية نالوت، دورة تدريبية حول دراسة أساليب إدارة المشاريع، مستهدفة أكثر من 15 موظفا من بلديتي نالوت والحوامد، وذلك ضمن برنامج خطوة على الطريق، الذي تعده وتشرف عليه الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية.

الدورة تناولت عدة محاور منها، التعريف بأحدث الأساليب في إدارة مشاريع البلدية، وشرح مهام واختصاصات إدارة المشروعات والشؤون الفنية، إضافة إلى شرح مفهوم مشاريع التشييد والتشغيل ونقل الملكية.

وتعد هذه الدورة الأولى من نوعها، وتأتي في إطار حرص المجلس البلدي نالوت على الرفع من كفاءة الكوادر الوظيفية من الشباب بمختلف القطاعات.

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