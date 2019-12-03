مركز فاطمة لتدريب وتعليم فئة التوحد بهون يناشد دعم واحتواء هذه الشريحة

بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، توجهت كاميرا قناة ليبيا إلى مقر مركز فاطمة للتدريب والتعليم وتنمية المهارات الخاص بفئة التوحد في مدينة هون،

للوقوف على معاناة هذه الشريحة، والمشاكل التي تواجه القائمين على المركز.

وفي تصريح لقناة ليبيا، ناشدت مديرة المركز، نعيمة أبوزيد، كافة المؤسسات المدنية والحكومية، دعم واحتواء هذه الشريحة.

يذكر أن مركز فاطمة للتدريب والتعليم يقدم خدمات تأهيلية وتدريبية وتعليمية لفئة التوحد، ليواكبوا التعليم الأكاديمي في المدارس بعد انتهاء دراستهم بالمركز.

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