آمر المنطقة العسكرية الجبل الأخضر يناقش الأوضاع الأمنية في المنطقة

عقد آمر المنطقة العسكرية الجبل الأخضر، والغرفة الأمنية المشتركة، اللواء موسى المعداني، اجتماعا موسعا؛ لمتابعة النواحي الأمنية بالمنطقة، وعرض القضايا العالقة، وحلحلتها.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة التوجيه المعنوي فرع الجبل الأخضر، آمرو الشرطة العسكرية، والاستخبارات، والتوجيه المعنوي، ومديرو مديريات الأمن، ورؤساء الأجهزة الأمنية.

هذا وتم استعراض بعض المواضيع الأمنية، منها جمع السلاح، وإخلاء المباني الإدارية والحكومية التابعة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ودراسة كيفية التنفيذ طبقا للقرار الصادر من القائد العام للقوات المسلحة، ووضع تصور لتنفيذ كافة التعليمات.

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