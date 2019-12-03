اجتماع بالبيضاء لمناقشة إعادة تنسيب فائض الملاك الوظيفي للقطاعات الحكومية

ترأس رئيس مجلس الوزراء المكلف، عبد الرحمن الأحيرش، اجتماعا عقد في مقر ديوان وزارة العمل بمدينة البيضاء، بحضور كل من وكيل عام الوزارة، ومدير الإدارة القانونية، ومدير إدارة المتابعة بوزارة المالية، ورئيس لجنة ضبط الازدواج الوظيفي، ومندوب عن إدارة الوظيفة العامة.

ووفق وزارة العمل، فقد تم خلال الاجتماع مناقشة مشكلة إعادة تنسيب فائض الملاك الوظيفي للقطاعات الحكومية، وخاصة موظفي المؤتمرات واللجان الشعبية سابقا، والشركات العامة المنحلة، وبعض الجهات الأخرى.

المجتمعون اتفقوا على تشكيل لجنة لوضع المقترحات والحلول، وتقديمها إلى مجلس الوزراء للبت في الموضوع، وإيجاد حل جذري لهذه المشكلة، وإعادة تنسيبهم للقطاعات المختلفة.

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