اجتماع ببلدية براك لوضع آلية لإيصال المساعدات إلى نازحي مرزق

اجتمع مدير مكتب الشؤون الاجتماعية ببلدية ابراك، امحمد ضو، مع اللجنة المشكلة من قبل أهالي مرزق، ومدير مكتب صندوق الزكاة، لوضع آلية للتعاون المشترك، وتذليل الصعاب، وتسهيل وصول المساعدات لنازحي مرزق.

الاجتماع خلص إلى تكليف اللجنة المشكلة من قبل أهالي مرزق، بالتواصل بين مكتب الشؤون الاجتماعية والأهالي النازحين بوادي الشاطئ.

وفي تصريح لقناة ليبيا، أشاد مدير مكتب الشؤون الاجتماعية ببلدية ابراك، بالعمل الذي يقوم به صندوق الزكاة بوادي الشاطئ تجاه النازحين، في الوقت الذي تقاعصت فيه الهيئة الليبية للإغاثة، بالرغم من تشكيلها لجنة، وقفت على عين المكان، حسب قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا