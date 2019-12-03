بيان القيادة العامة للجيش: الاتفاقية تهدد السلم والأمن الدوليين وحركة الملاحة
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بيان القيادة العامة للجيش: الاتفاقية تهدد السلم والأمن الدوليين وحركة الملاحة
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كل من دعمهم اردوغان هزموا فى كل مكان ولو كان يملك ان يفعل اكثر مما فعله لفعل لكنه يعرف جيدا ان اتفه من ان يواجه اى دولة بعيدة يدفن جنوده فيها
اروغان كلب صيد لصالح ترامب يسلطة يهو هو فى المكان الذى يريده وياخذ منه الفريسة فترامب هو من ورطه فى شمال سوريا ليسيطر الامريكان على نفط سوريا ويتركوا القواعد للروس والنظام يدخل مناطق الاكراد واردوغان يعمل دوريات وبس ويخسر المال بدلا من الامريكان ومن قبل فى قضية خاششقى حصل الامريكان على صفقة القرن مع السعودية اما اليونان فكما قال احد المحللين من واشنطن ان امريكا بنت 3 قواعد جديدة فى اليونان ووسعت قواعد قديمة وهذا يؤكد طمع الامريكان فى الفريسة الجديدة وتعطى خازوق جديد لاردوغان فقط تستخدمه للضغط فى مكان ما للوصل لصفقة ما وهى تسعى لصفقة فى ليبيا تسيطر فيها على النفط والغاز مستغلة الاحمق والخوان للاوطان
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