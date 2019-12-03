أمن الكفرة يقبض على تشادي يمارس أعمال السحر والشعوذة

أخبار ليبيا 24

أعلن قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن الكُفرة، عن القبض على شخص يحمل الجنسية التشادية، كان يمارس أعمال السحر والشعوذة والدجل في أحد الإحياء داخل المدينة.

وأوضح المتحدث باسم مديرية أمن الكفرة محمد خليل، أنه جرى القبض على الشخص بالتنسيق مع النيابة العامة، وقد عثر بحوزته على بطاقة شخصية ليبية مزورة، مشيرا إلى أنه جرى التحقيق معهُ وأُحيل إلى النيابة العامة.

وثمن خليل، جهود كافة عناصر قسم البحث الجنائي، ورجال الأمن التابعين لمديرية أمن الكفرة لقيامهم بمهامهم وواجباتهم الوطنية، وفق ما نشرت مديرية أمن الكفرة على صفحتها في “فيسبوك”.

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