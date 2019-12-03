المسماري يكشف تفاصيل لقاء “حفتر” مع وفد من أعيان وحكماء قبائل “الامازيغ”

كشف اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي بإسم القيادة العامة للجيش الوطني تفاصيل لقاء القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر مع وفدٍ من أعيان وحكماء قبائل الأمازيع في الرجمة اليوم الثلاثاء .

وقال المسماري في مؤتمر صحفي استثنائي عقده في بنغازي، أن المشير حفتر أكد لوفد قبائل الأمازيغ الدور الهام لكافة مكونات الشعب الليبي في الحرب على الإرهاب.

وأضاف المتحدث العسكري أن القائد العام أكد لوفد الأمازيغ رفض القيادة العامة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين حكومة الوفاق وتركيا.

وكانت وكالة نوفا الايطالية قد علمت من مصادر مطلعة أن وفدا يمثل المدن والقرى الأمازيغية غرب ليبيا وصل إلى منطقة الرجمة في بنغازي للتفاوض مع قيادة الجيش الوطني الليبي حول الحرب في طرابلس.

وكشف قيادي قبلي بحسب الوكالة إلى أن الزيارة إلى الرجمة جاءت لبحث سبل إيجاد حل مشترك يسهم في حقن دماء أبناء الشعب الواحد ويوقف نزيف الدم الليبي.

وأضاف القيادي القبلي الذي طلب عدم ذكر اسمه أنهم لقوا استقبالا مميزا من قبل قيادة الجيش الوطني الليبي وسعدوا بالأجواء الإيجابية التي سادت المحادثات بين الطرفين، مؤكدا أن هناك خطوات سوف يتم اتخاذها على أرض الواقع لبدء إجراءات تعزيز الثقة بين الجماعات المسلحة التابعة لمجتمع الأمازيغ ووحدات الجيش الوطني الليبي في طرابلس.”

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