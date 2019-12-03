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ويليامز: البعثة تتعهد بتقديم المساعدة للمتضررين في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، أن البعثة الأممية تتعهد بتقديم المساعدة للمتضررين في ليبيا، وأنها مازالت موجودة معهم منذ بدء العملية العسكرية في طرابلس.

وأشار نائب رئيس البعثة الأممية في ليبيا يعقوب الحلو، إلى إن البعثة قامت بعدة زيارات في الفترة الماضية للمدن، لإيجاد السبل المتاحة للتعامل مع التحديات التي تواجهها، بعد نزوح المواطنين إليها من طرابلس.

وأضاف الحلو، أن العملية الإنسانية في ليبيا، يقوم بها الليبيون أنفسهم، والأمم المتحدة والمجتمع الدولي فيها عاملا مساعد فقط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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