ويليامز: البعثة تتعهد بتقديم المساعدة للمتضررين في ليبيا

أكدت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، أن البعثة الأممية تتعهد بتقديم المساعدة للمتضررين في ليبيا، وأنها مازالت موجودة معهم منذ بدء العملية العسكرية في طرابلس.

وأشار نائب رئيس البعثة الأممية في ليبيا يعقوب الحلو، إلى إن البعثة قامت بعدة زيارات في الفترة الماضية للمدن، لإيجاد السبل المتاحة للتعامل مع التحديات التي تواجهها، بعد نزوح المواطنين إليها من طرابلس.

وأضاف الحلو، أن العملية الإنسانية في ليبيا، يقوم بها الليبيون أنفسهم، والأمم المتحدة والمجتمع الدولي فيها عاملا مساعد فقط.

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