ملف النزوح على طاولة اجتماع البلديات في طرابلس

شهدت طرابلس عقد الاجتماع التشاوري للوزرات والبلديات، بهدف مناقشة تعزيز وتحسين الاستجابة للنزوح الناجم عن النزاع الحالي، بإشراف من وزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق والأمم المتحدة.

ويسعى المؤتمر الذي جاء عنوانه “الاستجابة الوطنية للنزوح في ليبيا – الاجتماع التشاوري للوزارات والبلديات”، لمناقشة مستوى الاستجابة، والتحديات وسبل التغلب عليها، وإمكانية تسحين جودة الاستجابة الإنسانية.

واستعرض رؤساء البلديات وممثلو المجالس البلدية، التحديات المتزايدة التي يواجهونها في تعاملهم مع أزمة النزوح. وقدموا عددا من الأفكار والاقتراحات لتحسين الاستجابة الإنسانية بدعم من حكومة الوفاق والأمم المتحدة.

وحضر الاجتماع الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة ونائباه وممثلون عن منظمات الأمم المتحدة، وممثلون عن 19 بلدية وعدد من الوزارات كالحكم المحلي، وشؤون النازحين والمهجرين، إضافة إلى عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وممثلين من وزارات التعليم والمالية، والشؤون الاجتماعية، والتخطيط، والبنك المركزي الليبي.

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