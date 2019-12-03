القيادة العامة: تركيا استغلت ضعف الوفاق وانهياره أمام الجيش

وصفت القيادة العامة للجيش الوطني، الاتفاقية التي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا، بالعدائية التي تهدد السلم والأمن الدوليين والملاحة البحرية.

وأوضحت القيادة في بيان لها، إن الحكومة التركية أصبحت تتحكم بالمشهد في طرابلس، مستغلة ضعف حكومة الوفاق، وشللها التام وانهيارها أمام تقدمات الجيش الوطني في طرابلس.

وأشارت القيادة العامة، ان تركيا أصبحت طرفا مباشرا يهدد ليبيا واستقرارها، بعد دعمها للأرهاب والجريمة وتهريب كافة الأسلحة والتقنيات العسكرية.

وأكدت القيادة، رفضها القاطع لهذه الاتفاقيات البحرية والأمنية، مطالبة بتدخل مجلس الأمن ودول حوض المتوسط لمواجه المخططات التركية وإحباطها.

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