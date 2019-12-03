المسماري: هذا موقف القيادة العامة من اتفاقية “السراج وتركيا” وندعو مجلس الأمن للتدخل

كشف اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني أن القيادة العامة أكدت في بيان لها رفض ما تم توقيعه من اتفاقيات بين السراج وأردوغان.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي استثنائي عقده في بنغازي، حكومة الوفاق غير مخولة قانونياً ودستورياً بعقد مثل هكذا اتفاقيات.

وأكد المسماري أن القيادة العامة تطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف تنفيذ هذه الاتفاقية التي تزعزع أمن دول المتوسط، داعياً الدول الصديقة والشقيقة لسحب الاعتراف بالمجلس الرئاسي لأنه أصبح يشكل خطرا على ليبيا.

ونوه المسماري إلى أن المقابل الذي سيتحصل عليه الإخوان والجماعات المسلحة من الاتفاقية هو دعم تركي مباشر بالأسلحة وقواعد عسكرية.

وشدد المتحدث العسكري على أن اتفاقية السراج وأردوغان كارثة جرت ليبيا لمشاكل سياسية مع دول صديقة مثل اليونان وقبرص.

وقال المسماري أن تركيا تسعى من خلال هذه الاتفاقية للسيطرة على البحر المتوسط لأسباب سياسية واقتصادية تتعلق بأطماعها التاريخية.

وأشار المسماري إلى أن هذه الاتفاقية تهدد السلم الدولي وتزعزع الأمن وحسن الجوار في البحر المتوسط.

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