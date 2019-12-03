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الخارجية الأمريكية : الإتفاقية البحرية بين تركيا والرئاسي غير مفيدة ومثيرة للإستفزاز

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وصفت وزارة الخارجية الأمريكية مساء اليوم الثلاثاء إن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا والمجلس الرئاسي بشأن المناطق البحرية في شرق البحر المتوسط ​​بـ “غير المفيدة والمثيرة للاستفزاز ” . 
وفي بريد وجهته إلى وكالة الأنباء اليونانية الرسمية ” أمنا ”  قالت وزارة الخارجية الأمريكية: “في حين أن الولايات المتحدة عمومًا لا تتخذ موقفًا من النزاعات الحدودية لدول أخرى ، فإننا ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن جميع مثل هذه الأعمال ، أن خطر تصاعد التوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​في هذا الوقت الحساس “.

تصريح الخارجية الامريكية لوكالة الانباء اليونانية

وأضافت الخارجية الأمريكية إن مثل هذه الإجراءات سلطت الضوء على خطر استمرار الصراع الليبي في أبعاد إقليمية أوسع ، كما حثت جميع الأطراف المعنية على العمل نحو حل تفاوضي.
وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية في إشارة إلى “حكومة الوفاق الوطني ” ، على وجه الخصوص ، إن الإعلان عن مذكرة تفاهم موقعة بين تركيا والمجلس الرئاسي بشأن ترسيم الحدود قد أثار توترات في المنطقة وهو أمر غير مفيد واستفزازي ، وفقاً لما صرحت به للوكالة اليونانية الرسمية .
ويأتي هذا عقب تصريح من ” جيفري بيات ”  السفير الأمريكي لدى أثينا الذي وصف الإتفاقية بـ ” المزعومة ” مشيرًا إلى أن من شأنها زعزعة الإستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط ، وذلك خلال حديث له اليوم مع الصحافيين في العاصمة اليونانية .
المصدر : وكالة الأنباء اليونانية
الترجمة : المرصد – خاص

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • نحن نثق في القيادة العامة للقوات المسلحة بما اولاها الله سبحانه وتعالى من قوة عسكرية في ارضها وحاضنة شعبية في كل ليبيا وشرعية من قلب انتخابات الليبيين واهداف نبيلة وسامية ان ينصرها على الاتراك المعتدين اصحاب الاطماع المادية والهيمنة العثمانية وان الامر المتولد من هذه الاتفاقية هو والعدم سواء وهو من الادلة على قوة الجيش وانهاك المليشيات والغريق يتعلق بقشة ، ولو ان للاتراك فعلا اثر وقوى مسوغة يردون بها الجيش لما تأخروا من ايامهم الاولى
    فهذا والله لهو باب عريض من ابواب النصر لا يحتاج لوصف فهنيئا لجيشنا الكريم وهنيئا لقائده المشير حفتر رغم انف المحترقين واطال الله في عمره وجعله غصة لكل مليشياوي واخواني وداعشي خبيث

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