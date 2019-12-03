الخارجية الأمريكية : الإتفاقية البحرية بين تركيا والرئاسي غير مفيدة ومثيرة للإستفزاز

ليبيا – وصفت وزارة الخارجية الأمريكية مساء اليوم الثلاثاء إن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا والمجلس الرئاسي بشأن المناطق البحرية في شرق البحر المتوسط ​​بـ “غير المفيدة والمثيرة للاستفزاز ” .

وفي بريد وجهته إلى وكالة الأنباء اليونانية الرسمية ” أمنا ” قالت وزارة الخارجية الأمريكية: “في حين أن الولايات المتحدة عمومًا لا تتخذ موقفًا من النزاعات الحدودية لدول أخرى ، فإننا ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن جميع مثل هذه الأعمال ، أن خطر تصاعد التوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​في هذا الوقت الحساس “.

وأضافت الخارجية الأمريكية إن مثل هذه الإجراءات سلطت الضوء على خطر استمرار الصراع الليبي في أبعاد إقليمية أوسع ، كما حثت جميع الأطراف المعنية على العمل نحو حل تفاوضي.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية في إشارة إلى “حكومة الوفاق الوطني ” ، على وجه الخصوص ، إن الإعلان عن مذكرة تفاهم موقعة بين تركيا والمجلس الرئاسي بشأن ترسيم الحدود قد أثار توترات في المنطقة وهو أمر غير مفيد واستفزازي ، وفقاً لما صرحت به للوكالة اليونانية الرسمية .

ويأتي هذا عقب تصريح من ” جيفري بيات ” السفير الأمريكي لدى أثينا الذي وصف الإتفاقية بـ ” المزعومة ” مشيرًا إلى أن من شأنها زعزعة الإستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط ، وذلك خلال حديث له اليوم مع الصحافيين في العاصمة اليونانية .

المصدر : وكالة الأنباء اليونانية

الترجمة : المرصد – خاص

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