الجيش الليبي يطالب مجلس الأمن بمواجهة الأطماع التركية

أصدرت القيادة العامة للجيش الليبي بيانا، مساء الثلاثاء، بشأن توقيع حكومة السراج -وفقالبيان- لمذكرتي تفاهم أمنية وبحرية مع الحكومة التركية.

وخلال البيان وصفت القيادة العامة الاتفاقية بـ “الخطوة العدائية” التي تهدد السلم والأمن الدوليين والملاحة البحرية وتؤثر على مصالح دول حوض البحر المتوسط وتنافي القوانين والأعراف الدولية ومبدأ حسن الجوار بين الدول.

وأضاف البيان، أن دولة تركيا تحاول توسعة نفوذها بالمنطقة تحقيقا لأطماعها في السيطرة على أهم خطوط النقل البحري الذي يتحكم في التجارة الدولية، وكذلك سيطرتها على منطقة جنوب أوروبا، والسيطرة على مقدرات المنطقة الاقتصادية بحوض البحر المتوسط الغنية بالثروات، بحسب البيان.

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