مشايخ وأعيان الأمازيغ تبارك العمليات العسكرية لتحرير طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

ستقبل قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، في مدينة بنغازي، مشايخ وأعيان قبائل الأمازيغ، في إطار تأكيدهم على أهمية دور القيادة العامة لقوات الجيش في المصالحة الوطنية بين مُدن المنطقة الغربية وقبائلها.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي، في بيان لها، أن مشايخ وأعيان قبائل الأمازيغ، جدّدوا دعمهم للقيادة العامة، وباركوا العمليات العسكرية لتحرير طرابلس، من الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية المسلحة.

الشعبة أضافت في بيانها، أن مشايخ وأعيان قبائل الأمازيغ، أكدوا على أهمية دور القيادة العامة لقوات الجيش، في المصالحة الوطنية بين مُدن المنطقة الغربية وقبائلها.

ومن جهته، أكد القائد العام المشير خليفة حفتر لوفد قبائل الآمازيغ، الدور البارز لكافة القبائل الليبية في الحرب على الإرهاب، داعيًا كافة مكونات المجتمع الليبي للتلاحم تحقيقًا للوحدة الوطنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24