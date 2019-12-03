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انطلاق أعمال الملتقى التقييمي لاستجابة مؤسسات سيادة القانون للعنف ضد المرأة

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

انطلق صباح الثلاثاء، ملتقى تقييم استجابة مؤسسات سيادة القانون للعنف ضد المرأة، بحضور عدد من أعضاء وزارة الداخلية بحكومة الوفاق والهيئات القضائية.

ووفق بيان وزارة الداخلية، يأتي هذا الملتقي تنفيذاً لتوصيات اللقاء التشاوري لتعزيز دور المرأة في مؤسسات إنفاذ القانون، الذي عقد في وقت سابق من شهر نوفمبر الماضي.

وتابع البيان أن أعمال الملتقى تستمر في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الحالي، إذ تم تخصيص جلسات اليوم الأول لمناقشة محور العنف ضد المرأة، وحماية الناجيات من العنف وفقا للقوانين واللوائح والسياسات.

ويستعرض اليوم الثاني محور الآليات المؤسسية وتلقي الشكاوى والبلاغات لحماية الناجيات من العنف ضد المرأة، فيما يركز المحور الثالث على أهمية التوعية بتجريم العنف ضد المرأة وآليات الملاحقة القضائية ودور الإعلام في نشر ذلك الوعي.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • هذه مواضيع مثل العنف ضد المراءة ومواضيع حقوق الطفل وغيره من الأشياء الدخيلة على مجتمعنا الليبي. – يحب تحويل ملفاتها للقضاء الاسلامي الشرعي والعرف الليبي – لسبب بسيط جدا ….
    هذه مواضيع دخيلة على المجتمع الليبي ومصدرها المنظمات الأجنبية والقادمة من بعض دول تبيح للمراءة شرب الخمر والزنا والسهر والمبيت خارج البيت ولعب القمار والجلوس في الحانات الليبية والمطاعم الليلية – ومنع ارتداء الحجاب – والاسوء من ذلك مساواة المراءة بالرجل في الميراث بين الإخوة والأزواج والعصمة الزوجية – وكذلك اباحة سفر المراءة بدون محرم والتدخين وغيره من الكباءر –
    فلهذا ولحساسية الموضوع يجب وضع الاستشارات الاسلامية الواضحة من كتاب القراءن والسنة المحمدية في تًوضيح الشرع الذي أوصى به الدين الحنيف القيم – والاعراف الاجتماعية الليبية – لحفظ الروابط الاجتماعية وعدم الخلط في هذه المواضيع مع الدول الاخرى – وتعتبر من مواضيع الشئون الاجتماعية الخاصة بالدولة الليبية والتي دينها الاسلام .

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