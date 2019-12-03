بسبب إصابته بشظايا .. الوطنية للنفط تؤكد سيطرة الفرق الفنية بشركة البريقة على تسرب بخط الأنابيب

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن الفرق الفنية بشركة البريقة لتسويق النفط، تمكنت من وقف تسرّب كان قد حصل بخطّ أنابيب تابع لإحدى مضخات تعبئة وقود الديزل.

الوطنية للنفط ذكرت في بيان لها، أن التسرب كان جرّاء إصابة خط الأنابيب بشظية نارية على إثر تصاعد الاشتباكات بالقرب من موقع المضخات بمستودع طرابلس النفطي التابع للشركة.

وأضافت أن شركة البريقة، قامت فور ملاحظة التسرّب، بإيقاف مضخات الديزل بالكامل وتفريغ الوقود من المنظومة وعزل المضخّة وخط الأنبوب عن منظومة التعبئة باستخدام الصمامات والصفائح الفولاذية، موضحة أنه تم تكليف المختصين بقسم صيانة خطوط الأنابيب النفطية باتخاذ كافّة التدابير اللازمة لإعادة تشغيل المضخّات، وذلك بالتنسيق مع أخصائي السلامة بالشركة، وأنه تم استئناف العمليات بالكامل بعد ساعات قليلة من الحادث.

وواصلت الوطنية للنفط، أن شركة البريقة أكدت تعرّض وحدة السلامة بالمستودع إلى طلق ناري اخترق زجاج نافذة أثناء تواجد المستخدمين به، الأمر الذي كان من الممكن أن يودي بحياة أحد الموظفين العاملين داخل المبنى لولا لطف الله.

وفي الختام، أعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن شكرها العميق لكافّة العاملين بشركة البريقة لما بذلوه من جهود استثنائية للسيطرة على التسرّب في وقت قياسي وبطريقة تنمّ عن احترافية كبيرة، موضحة أنها تذكّر كافّة الأطراف بأنّ مثل هذه الاشتباكات بالقرب من المنشآت النفطية من شأنها أن تشكّل خطرًا على سلامة الموظفين، وقد تتسبب في أضرار اقتصادية وبيئية كبيرة للبلاد.

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