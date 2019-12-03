انتهاء تنفيذ مشروع طريق سوق النسر في طبرق بطول 800 متر

انتهت الشركة المنفذة لطريق سوق النسر مساء أمس الثلاثاء، من أعمالها بالمشروع الذي يصل بين شارع فلسطين وحي السنينات بطول 800 متر.

وحسب المكتب الإعلامي للمجلس البلدي طبرق، فبعد 29 يوما استطاعت شركة إعمار المدينة وهي شركة وطنية مستحدثة، إنجاز العمل المكلفة به، من صيانة ورصف طريق سوق النسر بطول 800 متر.

وأضاف المكتب أنه اعتبار من اليوم الأربعاء، سيتم فتح الطريق بشكل رسمي أمام السيارات، داعين المواطنين للحفاظ على الطريق وعدم إقامة المطبات أو تحويره بشكل عشوائي.

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