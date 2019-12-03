بوشناف يصدر تعليماته بإنشاء مراكز شرطة جديدة في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، قرارًا اليوم الثلاثاء، بإنشاء أربعة مراكز للشرطة، تابعين لمديرية أمن بنغازي.

بوشناف ذكر في قراره الذي حمل رقم 1098 لسنة 2019م، بشأن إنشاء مراكز شرطة، أنه تُنشأ بمديرية أمن بنغازي مراكز شرطة وتسميتها: “مركز شرطة حي السلام، مركز شرطة الهواري، مركز شرطة تيكا، مركز شرطة بودريسة”.

ولفت القرار على أن يتولى مدير الأمن بالمدينة عميد عادل عبد العزيز تحديد الاختصاص المكاني للمراكز المشار إليها في المادة السابقة وفقًا لحدود الإدارية لكل منطقة بها المركز والمعتمدة من قبل المجلس البلدي بنغازي.

وشدد وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، على ضرورة العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره وأنه على الجهات المختصة تنفيذه.

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