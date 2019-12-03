القائد العام للجيش الوطني يستقبل “أعيان الأمازيغ”

استقبل القائد العام للجيش الوطني المُشير خليفة حفتر في مدينة بنغازي مشائخ وأعيان قبائل الأمازيغ –حسب ما أوردته شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني- التي أضافت أن المشائخ والأعيان جدّدوا دعمهم للقيادة العامة للجيش الوطني وباركوا العمليات العسكرية لـ “تحرير العاصمة من الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية المسلحة” حسب ماجاء في المنشور على الصفحة الرسمية للشعبة.

وأكد “أعيان الأمازيغ” خلال اللقاء مع القائد العام على أهمية دور القيادة العامة في المصالحة الوطنية بين مُدن المنطقة الغربية وقبائلها .

وأكد القائد العام-من جانبه- لوفد “قبائل الأمازيغ” الدور البارز لكافة القبائل الليبية في الحرب على الإرهاب ، ودعى كافة مكونات المجتمع الليبي للتلاحم تحقيقاً للوحدة الوطنية .

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