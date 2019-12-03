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القائد العام للجيش الوطني يستقبل “أعيان الأمازيغ”

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل القائد العام للجيش الوطني المُشير خليفة حفتر في مدينة بنغازي مشائخ وأعيان قبائل الأمازيغ –حسب ما أوردته شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني- التي أضافت أن المشائخ والأعيان جدّدوا دعمهم للقيادة العامة للجيش الوطني وباركوا العمليات العسكرية لـ “تحرير العاصمة من الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية المسلحة” حسب ماجاء في المنشور على الصفحة الرسمية للشعبة.

وأكد “أعيان الأمازيغ” خلال اللقاء مع القائد العام  على أهمية دور القيادة العامة في المصالحة الوطنية بين مُدن المنطقة الغربية وقبائلها .

وأكد القائد العام-من جانبه- لوفد “قبائل الأمازيغ” الدور البارز لكافة القبائل الليبية في الحرب على الإرهاب ، ودعى كافة مكونات المجتمع الليبي للتلاحم تحقيقاً للوحدة الوطنية .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • توجد بلاغات عن تطرف بعض قباءل الأمازيغ وقبائل التبو تحديدا – ضد المسلمين العرب وضد اللغة العربية وارتكابهم مجازر في الجنوب الليبي بمساعدة من خوارج من الجزاءر وفرنسا وتورطهم في عمليات التهريب عبر الصحراء واستباحة بعض القرى الصحراوية للتنقيب عن المعادن والرالي الأجنبي والصيد الغير قانوني وابادة الحيونات والهجمات المسلحة على بعض القرى – وتم البلاغ في المنطقة الجنوبية بتوفير المراكز الامنية والشرطة الليبية ومكافحة التهريب وحماية الحدود من تدخلات الأمازيغ في الشءون الامنية للمناطق – وإذا كان هناك اي نقص يمكن طلبه من الادارة العامة للبلديات في الخدمات الاجتماعية .

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