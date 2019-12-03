خلال لقاء مع حفتر..مشايخ الأمازيغ يباركون عملية تحرير طرابلس

استقبل القائد العام للجيش الليبي، خليفة حفتر ، الثلاثاء بمدينة بنغازي، مشائخ وأعيان قبائل الأمازيغ.

وبحسب شعبة الإعلام الحربي، أشار القائد العام خليفة حفتر، لوفد قبائل الأمازيغ، إلى الدور البارز لكافة القبائل الليبية في الحرب على الإرهاب ، داعيا كافة مكونات المجتمع الليبي للتلاحم تحقيقاً للوحدة الوطنية.

وجدّد مشائخ وأعيان قبائل الأمازيغ دعمهم للقيادة العامة للجيش ، وباركوا العمليات العسكرية لتحرير طرابلس، مؤكدين على أهمية دور القيادة العامة في المصالحة الوطنية بين مُدن المنطقة الغربية وقبائلها.

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