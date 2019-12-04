“قبائل الصيعان” تستنكر اتفاقية “الوفاق” مع الأتراك

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شهدت مدينة بدر بباطن الجبل وقفة احتجاجية لأعيان ونشطاء من قبائل الصيعان لإدانة المذكرة التركية مع حكومة الوفاق .

وأصدرت قبائل الصيعان بياناً استنكرت فيه الاتفاقية الموقعة بين “رئاسي الوفاق” وتركيا مطالبين مجلس النواب بعقد جلسة طارئة والعمل على دعوة الجامعة العربية لاتخاذ موقف عربي ضد هذه الاتفاقية.

وأكد المحتجون في بيانهم بأن قبائل الصيعان أحفاد المناضلين ضد الغزو الايطالي لن يرضوا بعودة ما اعتبروه إعادة الاحتلال التركي لليبيا وسيقفون صفاً واحداً للذود عن التراب الليبي والمياه الإقليمية للدولة الليبية.

وخلص بيان “قبائل الصيعان” إلى التأكيد على وقوف أبناء الصيعان بالكامل مع القيادة العامة للجيش الوطني في معركة تحرير البلاد من براثن الإرهاب والتشكيلات المسلحة .

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