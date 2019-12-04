جامعة سرت تحتضن المؤتمر الدولى العلمى الرابع لمكافحة العدوى ‎

ينعقد بمدينة سرت خلال الفترة من العاشر وحتى الثانى عشر من شهر ديسمبر الجارى،المؤتمر العربى العلمى الرابع لمكافحة العدوى، تحت مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية . التحديات . المكافحة . منع العدوى الذي تنظمة كلية الطب جامعة سرت وبرعاية من جامعة سرت وبالشراكة مع الاتحاد العربى للوقاية من العدوى وسلامة المريض وبالتعاون مع ادارة الخدمات الصحية بسرت و مستشفى بن سينا التعليمى وبلدية سرت ومستشفى تاورغاء العام ومركز مصراتة لعلاج الأورام والمركز الوطني لمكافحة الأمراض و جهاز استثمار مياة النهر الصناعى المنطقة الوسطى و مستشفى المروة بنغازي

واوضح رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر عميد كلية الطب البشرى بجامعة سرت الدكتور فتحى الكاسح ان عدد البحوث التى سيتم مناقشتها خلال ايام المؤتمر 45 بحثا تتعلق بمحاور المؤتمر مقدمة من اساتدة اطباء من مختلف المستشفيات الطبية الليبية وكليات الطب البشرى بالجامعات الليبية ومشاركة اطباء استشاريون من مصر والسعودية والاردن وسيقدمون خلال ايام المؤتمر محاضرات طبية علمية متخصصة حول مكافحة العدوى لاهميتها

وأوضح مدير مكتب الإعلام الاميل ان محاور المؤتمر تتمحور حول انتشار الميكروبات المقاومة للمضادات الميكروبية

ودور التنظيف والتطهير والتعقيم فى الوقاية من العدوى وكدلك التخلص الامن من النفايات الطبية والمطهرات فى المرافق الصحية ودور المختبرات الطبية فى الكشف عن الميكروبات والمسح الوبائى لعدوى المرافق الصحية واستراجيات عزل المرضى المصابون بامراض معدية

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