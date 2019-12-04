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“العنف ضد المرأة” .. نقاش في بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

أقامت منظمة طموح لحماية حقوق المرأة في مدينة بنغازي ورشة عمل حول مناهضة العنف ضد المرأة، بصالة الاجتماعات بمستشفى الطفل.

حضر الورشة وشارك في محاورها نخبة من سيدات المجتمع المدني والمهتمين بحقوق المرأة من السيدات والرجال.

حاضرت في ورشة العمل حول العنف ضد المرأة الدكتورة “ريما المسماري” وتطرقت لعدد من المواضيع عن المرأة عموماً مع التركيز على قضية العنف ضد النساء وأبعادها وتأثيرها على المجتمع وسبل الحد من الظاهرة والجانب التوعوي المحيل إلى اختفاء هذه الوسمة المنافية لقيم المجتمع الليبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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