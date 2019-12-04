لجنة الرقابة على الأغذية تصل لـ بني وليد لمتابعة حالات التسمم

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وصلت إلى مدينة وليد، لجنةٌ مشكلة من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، بعد ارتفاع حالات التسمم، وعقدت اللجنة فور وصولها اجتماعاً موسعاً داخل مستشفى بني وليد العام.

ضم الاجتماع مدير المستشفى ومدير مكتب الرعاية الصحية وجهاز الحرس البلدي وأعضاء المجلس البلدي ومدير إدارة الخدمات الصحية، لمتابعة حالات التسمم التي تعرض لها بعض المواطنين، ومعرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك.

وقام الوفد مع المسؤولين بالمدينة،بزيارة المرضى داخل المستشفى والبالغ عددهم 50 حالة بين أطفال ونساء ورجال، للوقوف علي حالتهم الصحية.

كما توجهت لجنة الرقابة إلى “السلخانات” الخاصة بالدواجن واستهدفت أيضا مطاعم المدينة لأخد عينات من المواد المشتبه فيها وإرسالها من ثم إلى المختبرات الخاصة.

وأفاد رئيس الحرس البلدي ببني وليد، العميد “مصطفي بريه” أن نتيجة التحاليل الخاصة بالعينات سوف تظهر بعد يومين.

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