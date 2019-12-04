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المسماري:”تشكيل لواء مشاة بقيادة ضباط أمازيغ وعرب بجبل نفوسة”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري أن القائد العام المشير خليفة حفتر أكد لوفد أعيان الأمازيغ –عند استقباله لهم في بنغازي – على “نقطة مهمة جداً من الناحية العسكرية وهي تشكيل لواء مشاة خاص بالعسكريين بمنطقة جبل نفوسة.

وأشار المسماري -خلال مؤتمر صحفي استثنائي مساء أمس- إلى أن ضباط ليبيين من أمازيغ وعرب من أهل جبل نفوسة، سيضطلعون بمهمة قيادة هذا اللواء وسيضم كل العسكريين في جبل نفوسة، كما سيتم تفعيل كافة الهيئات وفروع الهيئات والإدارات التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني بالمنطقة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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