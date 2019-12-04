المسماري:”تشكيل لواء مشاة بقيادة ضباط أمازيغ وعرب بجبل نفوسة”

قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري أن القائد العام المشير خليفة حفتر أكد لوفد أعيان الأمازيغ –عند استقباله لهم في بنغازي – على “نقطة مهمة جداً من الناحية العسكرية وهي تشكيل لواء مشاة خاص بالعسكريين بمنطقة جبل نفوسة.

وأشار المسماري -خلال مؤتمر صحفي استثنائي مساء أمس- إلى أن ضباط ليبيين من أمازيغ وعرب من أهل جبل نفوسة، سيضطلعون بمهمة قيادة هذا اللواء وسيضم كل العسكريين في جبل نفوسة، كما سيتم تفعيل كافة الهيئات وفروع الهيئات والإدارات التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني بالمنطقة.

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