وسط تغييب لبرلمان طرابلس.. المجلس الأعلى للدولة يشرعن مذكرة التفاهم الليبية التركية

أصدر المجلس الأعلى للدولة “الاستشاري” بياناً رسمياً يشرعن فيه مذكرة التفاهم الليبية التركية، مدافعاً عن موقف المجلس الرئاسي، بعد تزايد الاراء والتصريحات الرافضة داخلياً ودولياً، وتغييب كلي لدور البرلمان الموازي في طرابلس وعدم عرضها عليه.

وأكد المجلس الأعلى للدولة في بيانه على الحق المشروع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في عقد مذكرات تفاهم مع أي دولة، خصوصاً تلك التي من شأنها حماية مقدرات الدولة الليبية وتعزيز أمنها وحدودها.

وأشار المجلس في بيانه إلى الدور المناط بالمجلس الأعلى للدولة حسب الاتفاق السياسي، مؤكداً على تمسكه بالمذكرة المشار إليها، وعلى أهميتها وصحتها، وآثارها الإيجابية في حماية مقدرات الليبيين، وشرعيتها وتوافقها التام مع أهداف بنود الاتفاق السياسي والتشريعات الليبية النافذة.

وأبدى المجلس الأعلى للدولة استغرابه من استنكار بعض الدول “مصر واليونان وقبرص” على المجلس الرئاسي ممارسة حقه في الحفاظ على الموارد الوطنية، مؤكداً أن هذه المذكرة لا تستهدف دولة بعينها، والحرص على تطوير العلاقات المشتركة مع هذه الدول.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح أنه وقع اتفاقية مع المجلس الرئاسي بشأن الحدود البحرية وهي الاتفاقية التي خلفت ردوداً واسعة، مؤكداً أنه سيعرضها على البرلمان التركي للمصادقة عليها وأنه ماضٍ بتنفيذ هذا الاتفاق.

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