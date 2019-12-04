طقس ليبيا: ملخـص للحالة الجوية اليوم الاربعاء

توقع خبراء الارصاد في تقارير عن حالة الطقس في ليبيا 4 ديسمبر 2019 ان تستمر الأجواء المستقرة خلال الأيام القادمة علي كافة المناطق وتميل الحرارة الي الإعتدال على المناطق الغربية، والدفئ على مناطق الشرق، بينما تكون باردة على الجبل الأخضر.

وتوقع الخبراء أن تبقى درجات الحرارة يوم الأربعاء بالمناطق الغربية كما هي عليها، بينما تزداد بشكل طفيف بمناطق الخليج والمناطق الشرقية.

ويتوقع الخبراء عبور جبهة هوائية باردة نسبياً على مناطق الشمال الغربي خلال فترة آخر المساء أو بداية الليل، مع تراجع ملحوظ في درجات الحرارة.

يشار إلى أن بعض النماذج الخاصة بالطقس تتوقع تكاثر للسحب الركامية أثناء عبور الجبهة الباردة، قد يصاحبها زخات خفيفة من الغيث النافع.

فيما يشير الخبراء إلى أن فرص هطول الأمطار لا تزال معدومة خلال هذه الأيام وذلك بسبب غياب تحرك المنخفضات الجوية الفعالة من جنوب أوروبا.

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