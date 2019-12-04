السودان تستعيد “145” مهاجر من مواطنيها عبر ليبيا

ذكرت صحيفة “ترياق ” الإلكترونية السودانية أن “القوات المشتركة السودانية الليبية” استعادت عبر الحدود مع ليبيا،عدد 145 من السودانيين الذين أبعدتهم السلطات الليبية عن أراضيها.

ونقلت الصحيفة عن رئيس شعبة العمليات بالقوات المشتركة أنه قد تم نقل المعنيين إلى مقر القيادة بـ “دنقلا” لحين تسليمهم لذويهم.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن عصابات الاتجار بالبشر تنشط كثيراً على الحدود المشتركة مع ليبيا ما يستوجب جاهزية أكثر.

وأضاف المسؤول أن العملية هي الثالثة من نوعها في غضون 45 يوم مؤكداً أنها لن تكون الأخيرة نظراً لنشاط العصابات والهجرة غير القانونية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية