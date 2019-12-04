أهل الرجبان يستنكرون اتفاقية “السراج – أردوغان”

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أصدر أهالي مدينة الرجبان وأعيانها بياناً استنكروا من خلاله الاتفاقية التركية مع حكومة السراج التي أثارت جدلاً واسعاً محلياً وإقليمياً ودولياً .

وجاء في بيان أهل الرجبان استنكارهم ورفضهم المطلق للاتفاقية واصفين السراج بفاقد الشرعية وان ما وقع عليه هو بيع الوطن للدولة العثمانية التي لا تزال ذكريات مجازرها في ليبيا والعالم ماثلة أمام الأعين – حسب البيان.

وأكد أهل الرجبان في بيانهم على أن هذه المذكرة فاقدة الأثر قانوناً كونها بدون سند وأصل دستوري.

وأهاب البيان بكل “الوطنيين الشرفاء أصحاب المصلحة في الوطن أن يقفوا وقفة رجل واحد ضد دعاة الاستعمار الانكشاري الذي جثم على أرض ليبيا ما يقارب الخمسة قرون ثم باعها للاستعمار الايطالي” .

ودعى البيان مجلس النواب إلى “اتخاذ كافة التدابير وعلى وجه السرعة لإلغاء ما يسمى اتفاق الصخيرات وكل ما انبثق عنه”، أيضاً مطالبة الجامعة العربية وهيئة الأمم المتحدة وكل أحرار العالم أن يستنكروا هذه الأفعال التي تريد أن تعيد الشعب الليبي لعهود الظلام.

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