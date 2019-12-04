بيان جديد لقيادة الجيش الوطني بشأن التهديد التركي لمصالح الدولة الليبية

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بالجيش الوطني الليبي بياناً جديداً بشأن التهديد التركي لمصالح الدولة الليبية ودول حوض المتوسط.

وجاء في البيان أن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تابعت ما يتداول حول توقيع حكومة السراج لمذكرتي تفاهم أمنية وبحرية مع الحكومة التركية دون أن تمتلك حق توقيع الاتفاقيات بما يجعل مثل هذه الاتفاقيات والتفاهمات باطلة ، لا تنتج أي أثر في مواجهة الدولة الليبية.

وقال البيان أن هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة التركية وحكومة السراج خطوة عدائية تهدد السلم والأمن الدوليين والملاحة البحرية ، كما تؤثر بشكل مباشر على مصالح دول حوض البحر الأبيض المتوسط وتنافي القوانين والأعراف الدولية ومبدأ حسن الجوار بين الدول والمجتمعات الإنسانية وذلك من خلال محاولة تركيا توسعة نفوذها بالمنطقة تحقيقاً لأطماعها في السيطرة على أهم خطوط النقل البحري الذي يتحكم في التجارة الدولية وكذلك سيطرتها على منطقة جنوب أوروبا.

وأوضح البيان ان تركيا تستغل الموت الذهني السريري لحكومة السراج وشللها التام وانهيارها أمام القوات المسلحة العربية الليبية في منطقة العمليات الغربية على تخوم العاصمة، وكذلك سيطرة المليشيات على طرابلس والمدعومة عسكرياً وسياسياً وإعلامياً من تركيا.

وأكد البيان أن الدولة التركية أصبحت تتحكم بالمشهد بطرابلس وتُسخر حكومة السراج لتحقيق مطامعها بالمنطقة معتقدة أنها ستصل لتحقيق أحلامها في إعادة الاحتلال العثماني من جديد.

وأتهم البيان أن تركيا بأنها أصبحت طرفاً مباشراً مهدداً لمصالح الشعب الليبي في قيام الدولة وفي أمنه واستقراره بدعمها للإرهاب والجريمة بتهريب كافة أنواع الأسلحة والتقنيات العسكرية الحديثة لصالح المجموعات الإرهابية والمليشيات المسلحة بالإضافة لتهديد تركيا لمصالح دول المنطقة من خلال محاولتها السيطرة على مقدرات ما يعرف بالمنطقة الاقتصادية بحوض البحر الأبيض المتوسط الغنية بالثروات ما بعد المياه الإقليمية الليبية بما يدخل المنطقة في صراع مصالح إقليمية لمواجهة الأطماع التركية وهو ما يهدد السلم والأمن الدوليين.

وشددت القيادة العامة في بيانها التأكيد على رفضها القاطع لهذه الاتفاقيات البحرية والأمنية تطالب بتدخل مجلس الأمن ودول حوض المتوسط لمواجه المخططات التركية وإحباطها وكبح جماحها في استعادة نفوذها المدمر بالمنطقة “زمن الدول العثمانية”.

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