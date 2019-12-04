ضبط تشكيل عصابي امتهن الإتجار بالمخدرات في رقدالين

تمكن عناصر مركز شرطة رقدالين (جنوب زوارة)، من ضبط تشكيل عصابي امتهن الإتجار بالمخدرات.

وتعود بداية الواقعة إلى تلقي المركز بلاغا يفيد ترويج أحد الأشخاص لمخدر الحشيش وأقراص الهلوسة والخمور داخل منزله وسط المدينة، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، على صفحتها بموقع التواصل «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وبعد أخذ إذن النيابة العامة، داهمت قوة أمنية الوكر، حيث ألقي القبض على عدة أفراد، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإتجارهم في المخدرات، وقد أحيلوا إلى النيابة العامة، واتخذت كافة الإجراءات القانونية معهم.

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