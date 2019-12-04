حفتر يصدر قرارات تكليف جديدة لمناصب قيادية بالجيش

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، قرارًا يقضي بتكليف اللواء رمضان علي أبوعائشة، رئيسا لهيئة الاستثمار العسكري.

ونص القرار رقم 510 بتعيين اللواء رمضان علي ابوعائشة رئيسا لهيئة الاستثمار العسكري، على أن يعمل به من تاريخ صدوره وإلغاء كل ما يخالفه.

وأنشئت هيئة الاستثمار العسكري بقرار من المشير خليفة حفتر ، وضمت لها عددا من المؤسسات المدنية لتكون تابعة لها، بعد تعيين اللواء المدني الفاخري مديرا لها.

وكلف حفتر عام ألفين وسبعة عشر محمد المدني الفاخري برئاسة هيئة الاستثمار العسكري والأعمال العامة التي ستعمل على ضم المشاريع الإنتاجية والخدمية إلى قوات حفتر .

فيما نص القرار رقم 509 على تعيين اللواء حامد الناجي مطيريد العبيدي مديرا لإدارة التدريب بالجيش الليبي.

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