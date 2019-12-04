خلال لقائه بأعيان الأمازيغ .. حفتر يصدر تعليماته بتشكيل لواء مشاة من الأمازيغ

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري إن القائد العام المشير خليفة حفتر أكد لوفد أعيان الأمازيغ عند استقباله لهم في مقر القيادة في الرجمة – على “نقطة مهمة جداً من الناحية العسكرية وهي تشكيل لواء مشاة خاص بالعسكريين بمنطقة جبل نفوسة.

وأشار المسماري -خلال مؤتمر صحفي استثنائي مساء أمس- إلى أن ضباط ليبيين من أمازيغ وعرب من أهل جبل نفوسة، سيضطلعون بمهمة قيادة هذا اللواء وسيضم كل العسكريين في جبل نفوسة، كما سيتم تفعيل كافة الهيئات وفروع الهيئات والإدارات التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني بالمنطقة.

وكان قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، استقبل الثلاثاء، مشايخ وأعيان قبائل الأمازيغ، في إطار تأكيدهم على أهمية دور القيادة العامة في المصالحة الوطنية بين مُدن المنطقة الغربية وقبائلها.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي، في بيان لها، أن مشايخ وأعيان قبائل الأمازيغ، جدّدوا دعمهم للقيادة العامة، وباركوا العمليات العسكرية لتحرير طرابلس، من الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية المسلحة.

الشعبة أضافت في بيانها، أن مشايخ وأعيان قبائل الأمازيغ، أكدوا على أهمية دور قوات الجيش، في المصالحة الوطنية بين مُدن المنطقة الغربية وقبائلها.

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