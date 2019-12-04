مطالبة مجلس الأمن بالتدخل ..  القيادة العامة ترفض مذكرتا التفاهم بين الوفاق وتركيا

أ×بار ليبيا 24 – متابعات

أكدت القيادة العامة للجيش الوطني رفضها لمذكرتي التفاهم بشأن المناطق البحرية والتعاون الأمني والعسكري التي وقعتها حكومة الوفاق والحكومة التركية مساء الأربعاء الماضي، مطالبة بتدخل مجلس الأمن ودول حوض المتوسط لمواجهة المخططات التركية وإحباطها وكبح جماحها في استعادة نفوذها المدمر بالمنطقة زمن الدولة العثمانية .

القيادة العامة قالت – في بيان لها نشره الناطق باسمها اللواء أحمد المسماري – إنها تابعت ما يتداول حول توقيع حكومة السراج لمذكرتي تفاهم أمنية وبحرية مع الحكومة التركية، دون أن تمتلك حق توقيع الاتفاقيات بما يجعل مثل هذه الاتفاقيات والتفاهمات باطلة، لا تنتج عنها أي أثر في مواجهة الدولة الليبية .

واعتبرت أن هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة التركية وحكومة السراج عدائية تهدد السلم والأمن الدوليين والملاحة البحرية، كما تؤثر بشكل مباشر على مصالح دول حوض البحر البيض المتوسط وتنافي القوانين والأعراف الدولية ومبدأ حسن الجوار.

وأضافت أن تركيا تحاول توسعة نفوذها بالمنطقة تحقيقا لأطماعها في السيطرة على أهم خطوط النقل البحري الذي يتحكم في التجارة الدولية وكذلك سيطرتها على منطقة جنوب أوروبا، مستغلة الموت السريري لحكومة السراج وانهيارها أمام القوات المسلحة الليبية في منطقة العمليات الغربية على تخوم العاصمة، وكذلك سيطرة المليشيات الإرهابية والإجرامية على طرابلس والمدعومة سياسيا وعسكريا من تركيا، مما جعل الدول التركية تتحكم في المشهد بطرابلس وتسخر حكومة السراج لتحقيق مطامعها بالمنطقة معتقدة أنها ستصل لتحقيق أحلامها في إعادة الاحتلال العثماني من جديد .

وترى القيادة العامة أنه بالتوقيع على مذكرتي التفاهم مع حكومة الوفاق أصبحت تركيا طرفا مباشرا مهددا لمصالح الشعب الليبي في قيام الدولة وفي أمنه واستقراره بدعمها للإرهاب والجريمة بتهريب كافة أنواع الأسلحة والتقنيات العسكرية الحديثة لصالح المجموعات الإرهابية والمليشيات المسلحة، مضيفا أن تركيا تهدد مصالح دول المنطقة من خلال محاولتها السيطرة على مقدرات ما يعرف بالمنطقة الاقتصادية بحوض البحر المتوسط الغنية بالثروات ما بعد المياه الإقليمية الليبية، بما يدخل المنطقة في صراع مصالح إقليمية لمواجهة الأطماع التركية وهو ما يهدد السلم والأمن الدوليين.

وأكدت القيادة العامة في ختام البيان رفضها القاطع لهذه الاتفاقيات البحرية والأمنية مطالبة بتدخل مجلس الأمن.

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