المراكز الصحية بسبها تتسلم شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية

شرعت إدارة الخدمات الصحية سبها، في توزيع شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية على المراكز الصحية التابعة لها بالبلدية خلال اليوم الماضيين.

وأوضح مدير إدارة الخدمات الصحية سبها عبد الجليل خضري، أن المراكز التي تسليمها الأدوية هي المركز الصحي الجديد، والمركز الصحي القرضة، والمركز الصحي المنشية، والمركز الصحي حجارة الجديدة، والمركز الصحي الثانوية، والمركز الصحي غدوة، مبينا أن الشحنة التي تم توزيعها احتوت أدوية تخفيض الحرارة، والمضادات الحيوية للأطفال والكبار، وحقن ومحاليل وريدية، ومضادات الحساسية، ومضادات ترجيع بالإضافة إلى أدوية الضغط ومسكنات ومضادات الالتهابات.

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